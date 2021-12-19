2021/12/19 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات إلغاء الرقابة على الأفلام من خلال تصنيفات تنبيه المشاهدين على حسب الفئات العمرية، فيما أدرجت تصنيف "+21".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: إلغاء الرقابة على مشاهدة الأفلام السينمائية.. وإضافة تصنيف "+21") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: إلغاء الرقابة على مشاهدة الأفلام السينمائية.. وإضافة تصنيف "+21") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).