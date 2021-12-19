الشيخ سلمان: قطر جاهزة لتنظيم أعظم نسخة في تاريخ كأس العالم

2021/12/19 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتهنئة إلى المنتخبات الآسيوية التي قدمت مستويات متميزة، خلال بطولة كأس العرب 2021 في قطر.

كما هنأ الشيخ سلمان دولة قطر على تنظيم نسخة حققت نجاحا مميزا، وشهدت فوز منتخب الجزائر بلقب البطولة إثر تغلبه على تونس (2-0) بعد مواجهة ماراثونية في النهائي “المثير”، في حين حصل منتخب قطر على المركز الثالث عقب فوزه على مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وجاءت البطولة كبروفة أخيرة لاستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، حيث شارك في البطولة 16 منتخبا تنافست على 6 ملاعب سيتم الاستعانة بها في استضافة نهائيات كأس العالم.

كما كانت البطولة بمثابة فرصة للمنتخبات المشاركة والجماهير من أجل معايشة القدرات الرائعة التي تمتلكها قطر، والتي أكدت من خلالها قدراتها على استضافة كأس العالم، لتكون احتفالا رائعا بكرة القدم العالمية خلال عام 2022.

وقال الشيخ سلمان الذي حضر المباراة النهائية أمس السبت: “على مدار 19 يوما، شهد العالم روح الضيافة والترحيب في قطر، وخبرات ودقة التنظيم المثالية التي تمتلكها اللجنة العليا للمشاريع والإرث”.

وأضاف: “الشيء الأهم هو أن بطولة كأس العرب رسخت ثقتنا في قارة آسيا، وفي أن قطر جاهزة تماما من أجل تنظيم أعظم نسخة في تاريخ كأس العالم”.

وتابع: “أتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث والسلطات المحلية، على الجهود المميزة التي قاموا بها، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة، وأود أن أشدد على دعم الاتحاد الآسيوي من أجل تحقيق طموحنا المشترك في إظهار روح الضيافة الحقيقية الآسيوية والعربية”.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي، تعليقا على نتائج المنتخبات الآسيوية في البطولة حيث نجحت 4 منها في بلوغ دور الثمانية في حين حصل منتخب قطر على المركز الثالث، “مع مشاركة 10 منتخبات من قارة آسيا، يجب أن نهنئ منتخباتنا الآسيوية على العروض المميزة والشجاعة التي قدمتها طوال البطولة”.

وتابع: “لم يحالف الحظ منتخب قطر من أجل بلوغ المباراة النهائية، لكن في ذات الوقت تستحق جميع المنتخبات الآسيوية العشرة التقدير، حيث عمل الجميع أفضل ما بوسعهم من أجل جلب الفخر لقارة آسيا”.

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