أربيل العراقي يقترب من التعاقد مع المدرب نزار محروس

2021/12/19 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات نادي أربيل العراقي، قريباً من التعاقد مع المدرب السوري نزار محروس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

أربيل بدء محادثاته مع محروس في الدوحة حيث يتواجد لتحليل بطولة كأس العرب”،واستمرت المحادثات لمدة 10 أيام.

وأشار النادي الى ان سائد سويدان سيساعد محروس كمدرب مساعد، وسامر ريحاني مدربا لحراس المرمى، على أن يباشر المحروس مهامه بشكل رسمي، الأربعاء المقبل”.

ويحتل أربيل المركز 18 بين فرق الدوري العراقي برصيد 8 نقاط، وسيواجه الصناعة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14.

وسبق ودرب نزار محروس فريق أربيل، وتوج معه بلقب الدوري المحلي ووصافة كأس الاتحاد الآسيوي في عام (2011 -2012).

فيما درب محروس العديد من الفرق العربية في الأردن والإمارات والسعودية ولبنان، فيما آخر محطاته التدريبية كانت مع منتخب بلاده وتمت إقالته لسوء النتائج.

المصدر:كووورة

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