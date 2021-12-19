أربيل والسليمانية على رأس قائمة مؤشرات الجائحة

2021/12/19 | 18:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 270 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 272 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 390 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.5%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أقلّ من 7 آلاف شخص، بينهم 89 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24063 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.22 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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