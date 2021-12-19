القبض على 4 مطلوبين في سيطرة أمنية شمالي بابل

2021/12/19 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، القبض على عدد من المطلوبين بتهم جنائية مختلفة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2021)، إنه "تم إلقاء القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال إحدى مداخل المحافظة الشمالية" .

وأوضحت قيادة الشرطة، أن "جهود مفارز السيطرة في إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية، مكنتهم من إلقاء القبض على المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشارت القيادة إلى أن "اثنين من المطلوبين متهمان بجريمتي قتل عمد"، مبينة أنه "تم نقل المتهمين كافة الى مركز للاحتجاز الأمني تمهيداً لتسليمهم إلى جهات الطلب وفق السياقات القانونية" .

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