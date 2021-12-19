النقل : ميناء ام قصر الشمالي يستقبل اربع سفن تجارية

2021/12/19 | 18:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، عن استقبالها اربع سفن تجارية بحمولات متنوعة رست في ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان، انه “رغم الظروف الجوية الصعبة الا انه موانئ العراق تستمر باستقبال السفن وناقلات النفط على ارصفة موانئها”، مشيرا” الى توجيه وزير […]

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