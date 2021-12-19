عشرات الملايين.. واشنطن تحصي حجم تبرعاتها للعراق

2021/12/19 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر مراسم تأبين في مجمع مستشفى ابن الخطيب، تخليداً لذكرى ضحايا الحريق المأساوي الذي وقع في شهر نيسان 2021.منذ الحريق، اشتركت مبادرة "صمود المجتمع العراقي" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع جمعية طلاب الطب الأمريكية – فرع العراق بُغية توفير المعدات والمساعدة في إعادة تأهيل المرافق من خلال منحة بلغت قيمتها 560 ألف دولار قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

إنّ مشروع إعادة التأهيل هذا هو الأحدث في سلسلة من المبادرات التي اطلقتها الولايات المتحدة لدعم العراق في التعاطي مع جائحة كورونا.



منذ بداية الجائحة، قدمنا أكثر من 60 مليون دولار لدعم العراق لمكافحة أزمة كورونا.



على سبيل المثال، قدمنا الدعم للشعب العراقي بمساهمتنا بأكثر من 4 ملايين دولار للمساعدة في تجديد وتجهيز مختبرات الصحة العامة العراقية.



في شهر آب، تبرعت الولايات المتحدة بـ 500 ألف جرعة لقاح فايزر للعراق.



فضلاً عن ذلك، ستُطلق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها برنامجًا لدعم استجابة وزارة الصحة العراقية للجائحة من خلال دعم الكوادر وتقديم المساعدة الفنية.



تلتزمُ الولايات المتحدة بشراكتها الدائمة مع العراق، وسنواصل البحث عن سُبلٍ لتعميق تعاوننا في مجال الرعاية الصحية والاستجابة للأوبئة، فضلاً عن القضايا الأخرى ذات الأولوية بالنسبة للشعب العراقي.

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