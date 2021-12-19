يونس محمود عقب مباراة أساطير العرب والعالم: انتقدوا عملي

2021/12/19 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال نجم المنتخب الوطني الأسبق و نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يونس محمود، اليوم الاحد، "انتقدوا عملي لكن لا تشككوا بولائي للعراق".

كان ذلك في أول تصريح له بعد اتهامات له بالتطبيع مع الكيان الصهيوني و اتهامه بالمشاركة بمباراة لبس بها قميص فيه علم الكيان الصهيوني.

وإشرف غرانت تيد الإسرائيلي على فريق أساطير العالم في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية ضمن فعاليات بطولة كأس العرب التي اختتمت امس.

وأضاف محمود، ‏أن "من حق الجميع انتقاد عمله لكنه لن يسمح بالانتقاص أو التشكيك بولائه للعراق".

وأكد أنه "برفقة زملائه اللاعبين العرب الحوسني و الحبسي و التمياط قد شطبوا علم الكيان من على قمصانهم لانه عراقي و ثوابته هي ثوابت الوطن و لن يحيد عنها".

ولفت إلى أن "انتمائه للأمة الإسلامية و العربية يحتمان عليه الايمان بالقضية الفلسطينية و عدم التفريط بها".

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