افتتاح أول مدرسة لتأهيل الاحداث في ايسر الموصل

2021/12/19 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/أفتتحت وزارة العدل في مدينة الموصل أول مدرسة لتأهيل الاحداث بعد ان فجرت عناصر داعش الارهابية اغلب السجون الإصلاحية في عموم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنيةالعراقية للانباء/نينا/"ان وزارة العدل افتتحت اول مدرسة لتأهيل الاحداث في حي الشرطة بمدينة الموصل والتي ستتسلم كدفعة اولى 100 نزيل من الاحداث ممن كانوا مودعين في مديرية الموقف والتسفيرات بقضاء تلكيف" .مبينا ان "المدرسة هي الاولى التي يتم افتتاحها بمدينة الموصل بعد ان فجرت عصابات داعش اكثر من 10 مدارس وسجون إصلاحيةوهي تتسع لـ500 نزيل حدث وستتوفر لديهم الخدمات العامة".واشار الى ان " وزارة العدل وعدت بافتتاح مدارس مشابهة لها تعني بتأهيل الاحداث في السجون خلال الايام المقبلة وفي اكثر وحدة ادارية في نينوى "/انتهى

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