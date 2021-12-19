الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث خطة المباشرة بتنفيذ مشروع الأبنية المدرسية

2021/12/19 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، مع الإدارة التنفيذية لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية، خطة المباشرة بتنفيذ المشروع، بعد أن تم توقيع العقد مع الشركتين الصينتين المنفذتين لمشروع إنشاء (1000) مدرسة في المحافظات.وأكد الغزي، أن المرحلة التي سبقت توقيع العقد، شهدت إجراءات مكثفة تضمنت إنهاء الملفات القانونية والمالية والفنية للمشروع، وإعداد التصاميم والمصادقة عليها، وتجهيز قطع الأراضي وإجراء الفحوصات، اختزلت الوقت بنسبة (90%).وأشار إلى أن المشروع، سيسهم في دعم العملية التربوية وتوفير الأبنية المدرسية التي تفتقر إليها مديريات التربية في المحافظات، وسيكون المشروع بادرة خير لدخول الشركات الصينية لتنفيذ المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات، بعد دخول الاتفاقية العراقية الصينية حيز التنفيذ.ووجّه الإدارة التنفيذية، بإنهاء جميع التزاماتها بتهيئة الملاكات الهندسية والفنية للإشراف على المشروع، ومتابعة مراحل العمل بكل خطواتها، والأخذ بعين الاهتمام، ضرورة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المدرجة ضمن العقد./انتهى7

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