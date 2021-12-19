شرطة كربلاء تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات

2021/12/19 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات مكونة من ستة أشخاص، خلال عملية نوعية.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة كربلاء، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص مع الممول الرئيس لهم خلال عملية نوعية".وأضافت، أن "العملية تمت بعد جمع المعلومات عن أماكن تواجد العصابة"، مبينة أن "مفارز القسم تمكنت وبمهنية عالية من ضبط أفراد العصابة وضبط مواد مخدرة نوع كرستال وحبوب مخدرة نوع صفر واحد مع مسدس مع ميزان إلكتروني مع أدوات تعاطٍ بحوزتهم".

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