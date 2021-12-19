الإمارات تنهي الرقابة على الأفلام وتدرج

2021/12/19 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

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