سيطرة أمنية توقع بمطلوبين شمالي بابل

2021/12/19 | 19:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلقاء القبض على المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

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