الأمانة العامة تناقش مبادرة إنشاء قرى زراعية وصناعية في المناطق الريفية

2021/12/19 | 19:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الأحد، آلية إطلاق مبادرة إنشاء قرى زراعية وصناعية في المناطق الريفية؛ بما سيسهم في تشجيع الملاكات والنخب ومنظمات المجتمع المدني لإطلاق مبادرات مماثلة.وذكرت الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “خلال ترؤسه اجتماع ‘ مبادرة ألق ‘ التي أطلقها الفنان نصير شمة، …

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