أول موقف من حركة 'امتداد' ازاء محاولات منع الحفلات في بغداد

2021/12/19 | 19:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت حركة امتداد، الأحد، عن رفضها لمحاولات منع الحفلات في العاصمة بغداد، في وقت تنطلق تظاهرات احتجاجية أمام بوابة "سندباد لاند"، تطالب بمنع إقامة أي حفلات ومظاهر غنائية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه، (19 كانون الأول 2021)، إنه "من أجل بناء دولة يسودها القانون والعدالة وتستوعب الجميع، فإن الحريات الشخصية يجب أن تكون مصانة طالما أنها لا تتجاوز على حريات الآخرين".

وأضافت الحركة ، "ليس من حق اي جهة أن تضع محددات أو تمنع حريات كفلها الدستور".

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