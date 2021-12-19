الاطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات مع الممول في كربلاء

2021/12/19 | 19:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية تمت بعد جمع المعلومات عن أماكن تواجد العصابة.ص.

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