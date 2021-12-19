آلاف السودانيين يحتجون على الانقلاب أمام القصر الجمهوري

2021/12/19 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تجمع المهنيين السودانيين إن مئات الآلاف من السودانيين خرجوا إلى الشوارع الأحد في مدن مختلفة احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر.

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