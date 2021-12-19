2021/12/19 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المذيع..بين الآن وأيام زمان دقت الساعة الثامنة مساء..إليكم نشرة الأخبار من إذاعة بغداد قاسم حسين صالح في سبعينيات القرن الماضي ،اعلنت مؤسسة الأذاعة والتفزيون عن حاجتها الى مذيعين ومذيعات، فتقدم اكثر من الف من الجنسين ليواجهوا لجنة اختبار ضمت كلّا من: محمد سعيد الصحاف ، مدير عام الأذاعة والتلفزيون سعد لبيب ، مدير […]

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