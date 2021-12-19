2021/12/19 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة غسيل أفعال – براعم علي العگيدي من المعروف والمتداول جدا ع النطاق الحكومي والاقتصادي ،ان الحكومات غالباً ماتكون حكومة غسيل اموال،ويعرف غسيل الاموال على المستوى الاقتصادي بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الاموال غير القانونية الى اموال نظيفة يمكن التصرف بها،اي انها عملية (تحويل الحرامي الى رجل اعمال محترم ) ،وبما أن الحكومات وعلى […]

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