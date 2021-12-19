2021/12/19 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلي ياحلو والغزالي – فائز جواد بدون ادنى شك ان اغنية الراحل سفير الاغنية العراقية ناظم الغزالي كانت ومازالت مطلوبة وتغنى من العراقيين والعرب معا ، ولهذه الاغنية قصة جميلة .نهاية ستينيات القرن الماضي زار الرئيس اللبناني الاسبق شارل حلو اذاعة الكويت ، فاراد مدير الاذاعة تكريم الرئس اللبناني باغان تحمل اسمه فطلب من الارشيف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلي ياحلو والغزالي – فائز جواد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلي ياحلو والغزالي – فائز جواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).