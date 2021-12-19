قضية رائ عام – رزاق حمد العوادي



قضية رائ عام – رزاق حمد العوادي
2021/12/19 | 19:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضية رائ عام – رزاق حمد العوادي الهيئة   العامة  للتقاعد  مع التحية …… بعد سنين في صيفها  وشتائها ……..في حرها  وبردها … وبعد ان يزحف  الشيب الى محياة ..وربما بعدتساقط الشعر وظهور غبار   ماوقعة  الدهر … يحال  الموظف على  التقاعد لكي ياخذ راحة واستقرار  بعد عناء طويل مع الوظيفة ومتاعبها  من ضجيج  الزحام  والخوف من […]

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