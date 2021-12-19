2021/12/19 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضية رائ عام – رزاق حمد العوادي الهيئة العامة للتقاعد مع التحية …… بعد سنين في صيفها وشتائها ……..في حرها وبردها … وبعد ان يزحف الشيب الى محياة ..وربما بعدتساقط الشعر وظهور غبار ماوقعة الدهر … يحال الموظف على التقاعد لكي ياخذ راحة واستقرار بعد عناء طويل مع الوظيفة ومتاعبها من ضجيج الزحام والخوف من […]

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