مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير على طريق كركوك ـ بغداد

2021/12/19 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير على طريق بغداد كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حادث سير جرى على طريق بغداد كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة".

وأضاف ان الحادث تسبب بمصرع مدني واصابة 5 اخرين".

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