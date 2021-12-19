الزراعة تتفاءل: لدينا 25 محصولاً كافياً لكن التجارة ستستورد المادة الأهم

2021/12/19 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عبرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن تفائلها الكبير بالنهوض بالواقع الزراعي بعد سقوط الأمطار لاسيما استمرارها في بعض المحافظات.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف لـ(بغداد اليوم) ان "السوق المحلي يعج بالمحاصيل الزراعية المزروعة في العراق و ان 25 مادة متوفرة محاليا من المحاصيل ويمنع استيرادها لكن هناك حاجة لاستيراد بعض الفواكه".وأضاف ان "الوزارة تعمل لتوفير الأمن الغذائي لمحصول الحنطة لسد النقص فيه بعد ان تم تقليل الخطة الزراعية العام الماضي جراء شحة المائية"، مبينا ان "الخطة وفرت ثلاثة ملايين وخمسمائة دونم من زراعة الحنطة وهذا الرقم غير كافي لسدها محليا وبتالي فأن وزارة التجارة ستستورد خمسمائة طن من الحنطة لسد النقص محليا".

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