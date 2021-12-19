مصرع امرأة وجرح خمسة اخرين في حادث سير قرب العظيم بديالى

2021/12/19 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقيت امرأة مصرعها واصيب / 5 / آخرون في حادث سير على طريق كركوك - بغداد شمال بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق كركوك - بغداد قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة أسفر عن مصرع امرأة وجرح خمسة اخرين معظمهم من عائلة واحدة .واضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى الخالص للعلاج /انتهى

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