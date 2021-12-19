بريطانيا تُسجل أكثر من 12 ألف إصابة بـ أوميكرون خلال 24 ساعة

2021/12/19 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أكثر من 12 ألف إصابة بـمتحور أوميكرون خلال 24 ساعة.وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية على “تويتر”، إنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة بـ”أوميكرون” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبناءً على الحصيلة الجديدة فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ”أوميكرون” في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.وأعلن وزير …

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