2021/12/19 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أن “الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي”، مشيرا إلى كثرة الحديث حول متحور “أوميكرون” المصنف بأنه مثير للقلق”.وقال: “بدأنا نرصد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة السعودية تحذر: بدأنا نرصد ارتفاعا في المنحنى الوبائي بالمملكة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السعودية تحذر: بدأنا نرصد ارتفاعا في المنحنى الوبائي بالمملكة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة السعودية تحذر: بدأنا نرصد ارتفاعا في المنحنى الوبائي بالمملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).