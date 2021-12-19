“الطاقة الذرية الإيرانية”: لدينا شكوك في دور لعبته كاميرات الوكالة الدولية بهجوم منشأة كرج

2021/12/19 | 19:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، أنه في ضوء تنفيذ الشروط الإيرانية المسبقة فسيتم تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجمع “تسا” بكرج خلال أيام.وفي معرض إجابته على […]

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