حملة في الانبار تهدف الى استكمال التعايش السلمي

2021/12/19 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت محافظة الانبار مبادرة تحت عنوان المساجد تعانق الكنائس في خطوة تهدف الى استكمال التعايش السلمي في العراق عموما والمحافظة على وجه الخصوص.

وانتشرت في شوارع لوحات بمثابة رسالة الى أبناء المكون المسيحي للعودة إلى ديارهم كما تعد خطوة لتشجيع الأخوة من الاديان الأخرى للعيش بسلام، يذكر ان مبادرة المساجد تعانق الكنائس اطلقت برعاية رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والحكومة المحلية في الانبار.

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