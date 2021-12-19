5 مقايضات صحية لإنقاص الوزن بشكل مستدام

2021/12/19 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنحن جميعاً نبحث عن طرق مختلفة لفقدان الوزن والحصول على شكل أفضل من خلال اتباع أنظمة غذائية مختلفة وتمارين متعددة، وأحياناً عن طريق تجويع أنفسنا حيث لا تكون كل هذه الأشياء عملية جداً على المدى الطويل. وبالتالي لا تعتبر طرق فقدان الوزن هذه مستدامة، وباتباع هذه الأساليب يمكن للمرء أن يرى بعض النتائج المرئية. لكن هناك فرصا كبيرة جدًا لاستعادة كل هذا الوزن والمزيد، وعندما تبذل الكثير من الجهد لفقدان تلك البوصات الإضافية فأنت على الأقل تريد أن تستمر لفترة طويلة. أما عندما تكون هذه الحلول السريعة مؤقتة فيمكن أن تكون ضارة أيضًا بصحتك العامة؛ إذ يمكن أن يتأثر وزنك بجيناتك والطعام الذي تتناوله.ويُقال إن اتباع أسلوب حياة غير صحي هو السبب الأكبر عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن؛ ليس وزنك فقط ولكن حتى صحتك العامة هي التي تتأثر بسبب عادات نمط الحياة غير الصحية.ومن أجل إنقاص الوزن بطريقة مستدامة والعيش حياة صحية يجب عليك اتباع خمس مقايضات بسيطة في نمط حياتك، وذلك حسبما نشر موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص.وحسب الموقع فإن المقايضات الخمس التي اقترحها جاءت على النحو الآتي:1.تناول الجاكري بدل السكر المكررالجاكري تعريف علمي لشكل غير متبلور من السكر غير المكرر وغير المقطر.ويعد من النسغ والنباتات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكروز أو السكر مثل قصب السكر أو أشجار النخيل إذ يسمى ذلك "دبس السكر" بسبب حالته الصلبة.لن يؤدي السكر الأبيض المكرر الموجود في حلوياتك إلى زيادة وزنك فحسب، بل سيكون له آثار ضارة على صحتك أيضًا.نظرًا لأن هذا السكر المكرر عبارة عن سعرات حرارية فارغة ليس لها قيمة غذائية على الإطلاق؛ لذا سيساهم فقط في زيادة الوزن والعديد من المشكلات الصحية.ويمكن أن تأخذك مبادلة السكر المكرر مع الجاكري شوطًا طويلاً في رحلة إنقاص الوزن، كما يمكن أن تكون مفيدة لصحتك بعدة طرق.حيث يُقال إن هذا المُحلي الطبيعي المصنوع من عصير قصب السكر أو لب التمر هو مصدر غني للحديد ويقال إن استهلاكه مفيد للهضم.حيث يؤدي الهضم الجيد إلى عملية التمثيل الغذائي بشكل أسرع مما يعني أنه يمكن حرق المزيد من السعرات الحرارية في وقت أقل.ويعد التحول إلى الجاكري بدلاً من السكر أحد أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن لأنه سيكون معك على المدى الطويل.ابدأ بإضافة مسحوق الجاكري إلى فنجان الشاي أو القهوة الخاص بك واستخدمه في تحضيرات الحلوى بدلاً من السكر الأبيض.2 - تناول الفواكه بدل عصرهاعندما تقوم بعصر الفاكهة فإنك تميل إلى التخلص من كل اللب الموجود فيها؛ هذا اللب غني بالألياف وهو ما يضيف إلى القيمة الغذائية لتلك الفاكهة.إن التخلص من هذا اللب الغني بالألياف يحرمك من الحصول على كمية كافية من الألياف وبالتالي يؤثر على فقدان الوزن.ويقال إن استهلاك الألياف واعد للغاية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.حيث تساعد هذه الألياف في منع أي نوع من الإفراط في تناول الطعام إذ تستغرق وقتًا أطول للهضم وبالتالي تجعلك ممتلئًا لفترة طويلة.3.عليك بالنوم السليم الهادئ وتجنب النوم المضطربيقال إن مواعيد النوم المضطربة هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن.حيث يساعدك الحصول على نوم عميق في تهدئة الشهية مما يمنع الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.كما يقال إن النوم الجيد مفيد لعملية التمثيل الغذائي ويساعد في جعلك أكثر نشاطًا وحيوية.4.تناول الماء الدافئ وليس البارديُقال إن الماء الدافئ مطهر طبيعي للسموم ويساعد في تحسين عملية الهضم إلى جانب تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.وأن استهلاك الماء الدافئ يزيد من معدل الأيض مقارنة بالماء البارد؛ وبالتالي يساهم في فقدان الوزن بسرعة.وعندما يجد بعض الناس صعوبة في استهلاك الماء الدافئ على مدار العام، يُنصح بشرب ماء بدرجة حرارة الغرفة على الأقل بدلاً من استهلاك الماء المثلج.5.اجعل أسلوب حياتك نشطا لا خاملالا يعني نمط الحياة النشط اتباع أنظمة تمارين صارمة فحسب، بل يعني المزيد من الحركات العامة التي يتألف منها يومك.فإذا كانت وظيفتك لا تسمح لك بأخذ بعض الوقت في المشي أو ممارسة الرياضة الروتينية فابدأ بإجراء تغييرات صغيرة.كصعود السلالم بدلاً من ركوب المصعد، وأوقف سيارتك على مسافة قصيرة من مكتبك حتى تتمكن من أخذ فترات راحة صغيرة للتجول وممارسة الأنشطة البدنية قدر الإمكان.من أجل إنقاص الوزن تحتاج إلى التوقف عن الكسل وتكييف نمط حياة نشط للحصول على خسارة مستدامة للوزن.

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