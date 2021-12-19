2021/12/19 | 20:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا.. أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ"أوميكرون" خلال 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/19 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ"أوميكرون" خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ"أوميكرون" خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).