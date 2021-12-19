في ذكرى انتفاضة تونس - الطاهر المعز

2021/12/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس - كل عام وأنتم غارقون في الدُّيُونامتنعتُ عن كتابة بضعة جُمَل، في ذكرى انتفاضة تونس، التي انطلقت يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، بسبب ترشُّح منتخب كرة القدم لنهائي كأس (أو بطولة؟) العرب، بمَشْيخة قَطَر النّتِنَة، والمُلَوّثة برائحة الغاز، ولو انتصر المنتخب التونسي لاَنْتَشَى فُقراء وشباب الشعب التونسي (أي الأغلبية)، ونَسِيَ، لبضعة أيام، ظروف حياته البائسة، ولَنَسِيَ أيْضًا أن يَقِفَ ع ......





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