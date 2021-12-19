إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر (2 - 3) (*) - عبدالله تركماني

2021/12/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر (2 – 3) (*)(4) – المواطنة، ويدور الأمر حول ما إذا كان بالإمكان طرح مفهوم للمواطنة يقوم على أساس التوفيق بين مجتمع مؤمن ودولة لا دينية، أي دولة تحترم الدين وتصون الحريات الكاملة لرعاياها المؤمنين لممارسة شعائرهم الدينية، المتعددة والمختلفة والمتباينة، من دون أن تتخلى عن مدنيتها.



ويبدو أنّ مفهوم المواطنة التي تعتمد على الرابطة الجغرا - سياسية، ......





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