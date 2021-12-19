أفيقوا يا أمازيغ و انتفضوا! - حاتم بن رجيبة

2021/12/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_بن_رجيبة المعروف عن الإنسان والكائنات هو الكسل.



فكل الكائنات لا توظف طاقتها إلا للضرورة! فالشعوب ترزح قرونا تحت نير الإستغلال و الظلم و لا تنتفض إلا متى قاربت الموت و الفناء، و الأسود تقضي جل يومها نائمة لا تتحرك إلا إذا فتك بها الجوع و العطش !!هذا ينطبق علينا نحن الأمازيغ أيضا! أقصد الأمازيغ مثلي الذين لا يحذقون إلا اللغة العربية حتى إن عاميتنا ،خاصة في الحضر، تجانس العربية الفصحى إلى حد كبير.

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