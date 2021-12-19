فرارا من حكم طالبان.. أفغان يصطفون في طوابير للحصول على جوازات سفر

2021/12/19 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى مئات الأفغان البرد القارس في كابل منتظرين في طوابير طويلة أمام مكتب الجوازات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بعد يوم من إعلان حكومة طالبان أنها ستستأنف إصدار وثائق السفر

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