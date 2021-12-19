دولة عربية تطبق نظام “المرور الأخضر”

2021/12/19 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في الإمارات، عن اعتماد تطبيق نظام “المرور الأخضر” لدخول جميع الجهات الحكومية للموظفين والمراجعين.

وأشارت في بيان لها إلى أن “النظام سيطبق في كافة دوائر الدولة، والذي سيقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من 3 يناير 2022”.

وأوضحت: “سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح (كوفيد-19) معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق (الحصن) باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري (PCR) كل 14 يوما، وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق”.

وتابعت: “سيتم السماح كذلك لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق (الحصن) باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري (PCR) كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هم دون الـ16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية”.

وأكدت الوزارة على عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح “كوفيد-19″، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق (الحصن) باللون الرمادي، نظرا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري “PCR” الخاص بهم.

وأهابت الوزارة بـ”ضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار متحورات فيروس كورونا، وللتأكيد على استدامة جهود التعافي في كافة القطاعات الحيوية”.

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