الصحة الإماراتية: التحصين الكامل شرط دخول الجهات الحكومية الاتحادية

2021/12/19 | 20:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول الموظفين والمراجعين إلى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، في كافة إمارات الدولة، من 3 يناير/كانون الثاني 2022.

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