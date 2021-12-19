جهّزوا ’الفشار’ و’اللبلبي’.. متنبئ يحدد ليلة الانقلاب الشتوي فلكياً (صورة)

2021/12/19 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى دخول البلاد في الانقلاب الشتوي فلكياً يوم الثلاثاء المقبل، وستكون أطول ليلة في السنة بأكملها.

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وقال المتنبئ الجوي أحمد الخالدي في إيضاح تابعه "ناس"، (19 كانون الأول 2021)، "إننا مقبلون على الانقلاب الشتوي فلكياً، حيث سندخل فصل الشتاء فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2021 في تمام الساعة 6:59 مساءً بتوقيت بغداد، لذا تمتعوا بأطول ليلة في السنة كلها وخاصة اذا كانت العائلة مجتمعة وبوجود ’اللبلبي الحار’ و’الفشار’ والمكسرات والأشربة الساخنة".

وفي التفاصيل بين الخالدي: "يحدث الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الصيف في النصف الجنوبي للكرة الارضية، وتكون أطول ليلة في النصف الشمالي، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي حيث يكون الليل قصيراً جداً".

وأضاف، "يكون القطب الشمالي في ظلام دامس لغاية الاعتدال الربيعي، بينما يحدث العكس في القطب الجنوبي حيث النهار مستمر ولا تغرب الشمس ابداً لغاية الاعتدال الربيعي".

وأشار إلى أنه "يحدث الانقلاب الشتوي بالنسبة للنصف الشمالي نتيجة ميل محور الأرض حول نفسها بزاوية 23.5، وتزداد البرودة في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تزداد الحرارة في النصف الجنوبي للكرة الارضية".

ولفت إلى أنه "يستمر الانقلاب الشتوي لغاية 20/3/2022 ومدته 88 يوماً و23 ساعة و34 دقيقة".

وأدناه صورة توضح الانقلاب الشتوي، وفق الخالدي:

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