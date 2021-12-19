2021/12/19 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية الحكومة بإدراج 10 دول على القائمة الحمراء، في إطار معايير جديدة تبنتها الوزارة مع اندلاع موجة جديدة من جائحة كورونا وبدء تفشي متحور “أوميكرون”.والدول التي أوصت الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية المركز الخبري الوطني.

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