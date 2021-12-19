2021/12/19 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وقادت "سوق دبي" الاتجاه النزولي إثر اهتزاز ثقة المستثمرين بزيادة الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأوضحت دراسة أن خطر الإصابة مرة ثانية بأوميكرون يزيد أكثر من خمس مرات ولم تظهر أي بوادر على أن الإصابة به أخف من الإصابة بالسلالة دلتا وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في مختلف أنحاء أوروبا بما قد يهدد احتفالات نهاية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3% تحت وطأة هبوط سهم مصرف الراجحي 1.6% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية المنتجة للبتروكيماويات 2.6%.

من جهته، سجل المؤشر الرئيسي في دبي هبوطا بنسبة 3.6% بفعل هبوط سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر البنوك 4.2% وسهم "إعمار" العقارية القيادي بنسبة 4%.

وسجلت أسعار النفط الخام، التي تعد من العوامل الرئيسية المحركة للأسواق المالية في الخليج انخفاضا بمقدار 1.50 دولار أي بنسبة 2%، إلى 73.52 دولار للبرميل الجمعة الماضي.

بدوره، سجل مؤشر السوق العمانية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 4043 نقطة، فيما كانت أسواق قطر والبحرين مغلقة لعطلة عامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بـ"أوميكرون") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بـ"أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).