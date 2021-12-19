جو العراق يترك خمسة تحذيرات.. تطورات الطقس تعيد الأمطار وتحديد موعد الصحو

2021/12/19 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاحد، حالة طقس محافظات العراق خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "حالة الطقس خلال الايام المقبلة ستكون كالأتي:

1- عودة فرص هطول الامطار الخفيفة ابتداء من هذه الليلة في مدن الجنوب ثم تتبعها مدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وواسط تباعا خلال فجر وصباح الاحد وهي عموما امطار ديمية خفيفة الشدة.

2- يبدأ هطول الامطار في مدن شمال البلاد اضافه لصلاح الدين خلال نهار الاثنين وتكون معتدلة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد احيانا مع غزارة متوقعة تشمل مناطق من ( اربيل ودهوك ونينوى وشمال اربيل واجزاء من كركوك والسليمانية ).

3- فرص هطول الامطار تكاد تكون ضعيفة في الانبار وبادية الجنوب.

4- تبدأ الاجواء بالصحو التدريجي في مدن وسط البلاد والفرات الاوسط ثم تتبعها مدن الجنوب خلال ساعات مساء الاثنين او الليل، لتصحو الاجواء تماما خلال نهار الثلاثاء، ولكن تستمر بعض التكونات الممطرة من بقايا جبهة المنخفض في اجزاء من البصرة وميسان.

5- يستمر هطول زخات من الامطار في شمال ووسط وغرب نينوى وكذلك دهوك وشمال اربيل والسليمانية وكركوك مصحوبا بالغزارة احيانا، مع هطول ثلجي على المرتفعات الجبلية".

وأضاف أن "هناك تحذيرات مهمة يجب اتباعها:

1- يتوجب الحذر نهار وليل يوم الاثنين من نشاط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الشرقية في مدن السليمانية وديالى وصلاح الدين وكركوك وكذلك نشاط الرياح الغربية في الانبار.

2- ‏متوقع ان تصل هبات الرياح الى مابين60-70 كم بالساعة.

3- الحذر من تصاعد الغبار في الانبار بسبب نشاط الرياح ودخول كتلة هوائية باردة.

4- الحذر من غزارة الامطار الرعدية في مدنواقليم كوردستان نهار الإثنين.

5- يتوجب الحذر من تشكل الضباب الذي يقلل من الرؤية الافقية في اجزاء واسعة من البصرة وذي قار فجر وصباح الاثنين.

6- الحذر من السيول شرق واسط وميسان صباح الثلاثاء".

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