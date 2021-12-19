2021/12/19 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 7 متهمين بإطلاق النار وضبط 5 بنادق بحوزتهم في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بإطلاق النار وضبط 5 بنادق بحوزتهم في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 7 متهمين بإطلاق النار وضبط 5 بنادق بحوزتهم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).