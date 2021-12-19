كتائب حزب الله تعلق على استهداف السفارة الامريكية: محاولة لتحقيق اجندات خبيثة

2021/12/19 | 20:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني، اليوم الاحد، ان استهداف السفارة الامريكية جاء لتحقيق اجندات خبيثة.وقال الحسيني ان “استهداف السفارة الاميركية في بغداد فجر اليوم جاء لخلط الاوراق “.واضاف ان “جهات مشبوهة نفذت العملية في توقيت مريب لتحقيق اجندات خبيثة “.واشار الحسيني ان “اسلوب الاستهداف وتعمد قصف المدنيين بحجة […]

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