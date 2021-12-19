شاهد كيف يعيش اهالي ارقى احياء البصرة

2021/12/19 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من كونه أرقى أحياء البصرة, إلا أن حي الجزائر يعاني من الاستحواذ على أرصفته بلا رادع يذكر, في حين غرقت أغلب شوارعه مع هطول أول زخات المطر.

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