اللواء رسول: القبض على 7 متهمين بإطلاق النار في بغداد

2021/12/19 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، القبض على 7 متهمين بإطلاق النار في بغداد.وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تم القبض على 7 متهمين بإطلاق النار وضبط 5 بنادق بحوزتهم في بغداد".

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