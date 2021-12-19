2021/12/19 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6UiHqPsGOEA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسن عراقي يستغل تقدمه في السن لتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسن عراقي يستغل تقدمه في السن لتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).