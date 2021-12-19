كلوب يتحدث عن مفاوضات التجديد مع صلاح في ليفربول

2021/12/19 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرّب نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إن النادي يجري "مفاوضات جيدة" مع اللاعب المصري محمد صلاح، حول تجديد عقده

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