معهد أمريكي يحذر من “أوميكرون” عند السفر

2021/12/19 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي الأمريكيين على تلقي اللقاحات المعززة ضد كورونا قبل السفر خلال العطلات المقبلة، والتزام الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.وقال بحسب قناة (إن.



بي.



سي)، إن “المتحور شديد العدوى يستعر في جميع أنحاء العالم، وإن السفر سيؤدي إلى زيادة الإصابة، حتى بين من تلقوا اللقاح”.

وأضاف: “نحن بصدد أن نرى انتشارا لم يسبق له مثيل للعدوى..



لا شك في ذلك”.

وأظهرت الفحوصات انتشار المتحور “أوميكرون” في أكثر من 20 ولاية أمريكية وحوالي 90 دولة حتى الآن بعد اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا أواخر نوفمبر الماضي.

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