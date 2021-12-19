2021/12/19 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية اسايش السليمانية، الأحد، إصابة احد منتسبيها باطلاق نار خلال محاولة اعتقال متهم بتجارة المخدرات.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (19 كانون الاول 2021)، انه "في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم وخلال تنفيذ أمر قضائي بحق احد المتهمين بتجارة المخدرات حصلت مواجهة مسلحة بين المتهم وقوات الاسايش مما أدى إلى إصابة احد المنتسبين".

وأضافت المديرية، انها "سيطرت على موقع الحادث وتم إلقاء القبض على المتهم"، مشيرة إلى ان "المتهم سيعرض على قاضي اسايش الخفر للبت في توقيفه وفقا للمواد القانونية المتهم بها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عنصر 'اسايش' اثر مواجهة مسلحة وسط السليمانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عنصر 'اسايش' اثر مواجهة مسلحة وسط السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).