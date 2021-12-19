بينها سيول في محافظتين.. 5 تحذيرات بشأن طقس العراق

2021/12/19 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى عودة فرص هطول الامطار على مناطق متفرقة من البلاد ابتداء من الليلة، وسط تحذيرات من غزارتها فضلا عن نشاط الرياح وتصاعد الغبار وتشكل الضباب والسيول.

ولخص المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة على "فيسبوك" اليوم (19 كانون الاول 2021)، تطوات حالة الطقس كما يلي:-

1- عودة فرص هطول الامطار الخفيفة ابتداء من هذه الليلة في مدن الجنوب ثم تتبعها مدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وواسط تباعا خلال فجر وصباح الاثنين وهي عموما امطار ديمية خفيفة الشدة.

2- يبدأ هطول الامطار في مدن شمال البلاد اضافة لصلاح الدين خلال نهار الاثنين وتكون معتدلة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد احيانا مع غزارة متوقعة تشمل مناطق من (اربيل ودهوك ونينوى وشمال اربيل واجزاء من كركوك والسليمانية).

3- فرص هطول الامطار تكاد تكون ضعيفة في الانبار وبادية الجنوب.

4- تبدأ الاجواء بالصحو التدريجي في مدن وسط البلاد والفرات الاوسط ثم تتبعها مدن الجنوب خلال ساعات مساء الاثنين او الليل.



لتصحو الاجواء تماما خلال نهار الثلاثاء.



ولكن تستمر بعض التكونات الممطرة من بقايا جبهة المنخفض في اجزاء من البصرة وميسان.

وأضاف عطيه، "وكذلك يستمر هطول زخات من الامطار في شمال ووسط وغرب نينوى وكذلك دهوك وشمال اربيل والسليمانية وكركوك مصحوبا بالغزارة احيانا، مع هطول ثلجي على المرتفعات الجبلية".

كما واورد عطيه تحذيرات جاء فيها:-

1- يتوجب الحذر نهار وليل يوم الاثنين من نشاط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الشرقية في مدن السليمانية وديالى وصلاح الدين وكركوك وكذلك نشاط الرياح الغربية في الانبار، ومتوقع ان تصل هبات الرياح الى مابين60-70 كم بالساعة.

2- الحذر من تصاعد الغبار في الانبار بسبب نشاط الرياح ودخول كتلة هوائية باردة.

3- والحذر من غزارة الامطار الرعدية في مدن اقليم كوردستان نهار الإثنين.

4- يتوجب الحذر من تشكل الضباب الذي يقلل من الرؤية الافقية في اجزاء واسعة من البصرة وذي قار فجر وصباح الاثنين.

5- الحذر من السيول شرق واسط وميسان صباح الثلاثاء.

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