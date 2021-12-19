أكثر من 12 ألف إصابة بأوميكرون خلال 24 ساعة في بريطانيا

2021/12/19 | 20:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 12133 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" .

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